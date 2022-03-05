Стовп режиму РФ Євтушенков: журналісти знайшли в ЄС елітне майно олігарха

Російський олігарх Володимир Євтушенков перебуває у так званому "списку Кремля" – це перелік бізнесменів, наближених до Володимира Путіна. США та ЄС поки не ввели проти нього санкції, але журналісти вже розшукали нерухомість цього впливового росіянина.

Джерело: "Схеми" спільно із проєктом Scanner Project

Євтушенков поки не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США з початком повномасштабного наступу Росії на Україну запровадили санкції.

Цей олігарх є одним з найбагатших людей в РФ, володіє концерном "РТІ Системи", що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу та постачає радіотехнічне обладнання Міністерству оборони Росії.

Також у власності корпорації Євтушенкова одна з найбільших мереж мобільного зв’язку Росії – компанія "МТС".

Судячи із документів, які є у розпорядженні "Схем" та Scanner Project, Євтушенков облюбував Лазуровий берег Франції.

Журналісти отримали документи, відповідно до яких Володимир Євтушенков разом із членами своєї родини – Тетяною і Наталією Євтушенко – є власниками французької компанії SCI Petr.

У звіті SCI Petr йдеться, що ця компанія володіє нерухомістю – віллою під назвою Willa Waikiki.

Willa Waikiki

Її адреса – Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du Général de Gaulle.

Поруч – на паралельній вулиці, північніше, за адресою Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles розташована ще одна вілла родини Євтушенкових з назвою Villa Nouadibou.

Villa Nouadibou

Де-юре це власність французької компанії SCI Kristine, якою Євтушенков володіє разом із дружиною Наталією.

Третя вілла у родини олігарха – теж по сусідству. Її адреса – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Може скластися враження, що Євтушенков просто вирішив поступово скуповувати вілли на мисі Сен-Жан-Кап-Ферри.

Вартість цієї третьої вілли, на відміну від попередніх, у документах вказана. Вона складає 7 мільйонів євро.

На території біля маєтку можна помітити басейн і додаткові будівлі.

Вілла є власністю французької компанії родини Євтушенкових під назвою SCI Umbto.

Місцезнаходження третьої вілли олігарха

"Схеми" уточнюють, що Володимир Євтушенков поки що має можливість безперешкодно літати до країн Європи. Літак Boeing 737-7FY(BBJ) із бортовим номером P4-AFK, яким користується Євтушенков, зареєстрований в Арубі. 28 лютого цей Boeing повернувся із Дубаїв у Москву.