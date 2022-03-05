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Стовп режиму РФ Євтушенков: журналісти знайшли в ЄС елітне майно олігарха

Світлана КізіловаСубота, 5 березня 2022, 21:27
Російський олігарх Володимир Євтушенков, ілюстрація Радіо Свобода

Російський олігарх Володимир Євтушенков перебуває у так званому "списку Кремля" – це перелік бізнесменів, наближених до Володимира Путіна. США та ЄС поки не ввели проти нього санкції, але журналісти вже розшукали нерухомість цього впливового росіянина.

Джерело: "Схеми" спільно із проєктом Scanner Project

Євтушенков поки не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США з початком повномасштабного наступу Росії на Україну запровадили санкції.

Цей олігарх є одним з найбагатших людей в РФ, володіє концерном "РТІ Системи", що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу та постачає радіотехнічне обладнання Міністерству оборони Росії.

Також у власності корпорації Євтушенкова одна з найбільших мереж мобільного зв’язку Росії – компанія "МТС".

Судячи із документів, які є у розпорядженні "Схем" та Scanner Project, Євтушенков облюбував Лазуровий берег Франції.

Журналісти отримали документи, відповідно до яких Володимир Євтушенков разом із членами своєї родини – Тетяною і Наталією Євтушенко – є власниками французької компанії SCI Petr.

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У звіті SCI Petr йдеться, що ця компанія володіє нерухомістю – віллою під назвою Willa Waikiki.

Willa Waikiki
Willa Waikiki

Її адреса – Saint Jean Cap Ferrat 40 avenue du Général de Gaulle.

Поруч – на паралельній вулиці, північніше, за адресою Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles розташована ще одна вілла родини Євтушенкових з назвою Villa Nouadibou.

Villa Nouadibou
Villa Nouadibou

Де-юре це власність французької компанії SCI Kristine, якою Євтушенков володіє разом із дружиною Наталією.

Третя вілла у родини олігарха – теж по сусідству. Її адреса – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles. Може скластися враження, що Євтушенков просто вирішив поступово скуповувати вілли на мисі Сен-Жан-Кап-Ферри.

Вартість цієї третьої вілли, на відміну від попередніх, у документах вказана. Вона складає 7 мільйонів євро.

На території біля маєтку можна помітити басейн і додаткові будівлі.

Вілла є власністю французької компанії родини Євтушенкових під назвою SCI Umbto.

Місцезнаходження третьої вілли олігарха
Місцезнаходження третьої вілли олігарха

"Схеми" уточнюють, що Володимир Євтушенков поки що має можливість безперешкодно літати до країн Європи. Літак Boeing 737-7FY(BBJ) із бортовим номером P4-AFK, яким користується Євтушенков, зареєстрований в Арубі. 28 лютого цей Boeing повернувся із Дубаїв у Москву.

Теми: ПутінкорупціяФранція
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