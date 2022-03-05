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Переходьте у наступ, окупація тимчасова: Зеленський закликає українців виганяти росіян

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 21:33
Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у новому зверненні закликав українців, які потрапили тимчасово в окупацію, об'єднуватися і виганяти загарбників зі свої міст.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Що дає нам таку впененість? Звідки вона у нас? Це не просто віра - це наша реальність, яка підживлюється щодня енергією наших людей, нашого спротиву. Херсон, Мелітополь, Конотоп, Бердянськ - реальність усіх міст і містечок, які щоденно виганяють окупантів своєю рішучістю і єдністю. 

Це особливий героїзм - протестувати, коли твоє місто окуповане. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами і ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР і ти не відходиш, саме тому окупація тимчасова. 

Наші люди не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: "йди додому, як російський корабель". Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дорогу. 

Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!"

Деталі: За словами президента, потрібно гнати це зло із нашої землі, щоб не допустити нові "ДНР" та "ЛНР", де неможливе нормальне життя - "тільки рабство, тільки на колінах". 

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Окремо Зеленський звернувся до жителів Донбасу і закликав жителів  в окупації, котрим ще не стерли пам'ять пропагандою, також виходити на протести.

Президент закликав не вірити пропаганді російського телебачення, де постійно залякують тим, що українська влада нищить міста. Зеленський закликав порівняти, як виглядає Донецьк за 8 років конфлікту і Харків за 10 днів війни із Росією. 

Теми: Зеленськийвійнаокупація
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