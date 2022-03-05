Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Переходьте у наступ, окупація тимчасова: Зеленський закликає українців виганяти росіян

Альона Мазуренко Субота, 5 березня 2022, 20:33
Переходьте у наступ, окупація тимчасова: Зеленський закликає українців виганяти росіян
Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у новому зверненні закликав українців, які потрапили тимчасово в окупацію, об'єднуватися і виганяти загарбників зі свої міст.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Що дає нам таку впененість? Звідки вона у нас? Це не просто віра - це наша реальність, яка підживлюється щодня енергією наших людей, нашого спротиву. Херсон, Мелітополь, Конотоп, Бердянськ - реальність усіх міст і містечок, які щоденно виганяють окупантів своєю рішучістю і єдністю. 

Реклама:

Це особливий героїзм - протестувати, коли твоє місто окуповане. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами і ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР і ти не відходиш, саме тому окупація тимчасова. 

Наші люди не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: "йди додому, як російський корабель". Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дорогу. 

Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!"

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами президента, потрібно гнати це зло із нашої землі, щоб не допустити нові "ДНР" та "ЛНР", де неможливе нормальне життя - "тільки рабство, тільки на колінах". 

Окремо Зеленський звернувся до жителів Донбасу і закликав жителів  в окупації, котрим ще не стерли пам'ять пропагандою, також виходити на протести.

Президент закликав не вірити пропаганді російського телебачення, де постійно залякують тим, що українська влада нищить міста. Зеленський закликав порівняти, як виглядає Донецьк за 8 років конфлікту і Харків за 10 днів війни із Росією. 

Теми: Зеленськийвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: