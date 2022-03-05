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На сході України працівники ДСНС постраждали через обстріли й ворожі міни

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 20:47
На сході України працівники ДСНС постраждали через обстріли й ворожі міни
фото ДСНС

Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька на Луганщині поранено співробітника ДСНС, а під час розмінування в Покровську Донецької області травмовано двох піротехніків.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "Внаслідок обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк 1 співробітник 35 ДПРЧ (державної пожежно-рятувальної частини – ред.) отримав осколкове поранення черевної порожнини.

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Під час обстрілу населеного пункту Лисичанськ пошкоджено вікна у будівлі 64 ДПРЧ. Загиблих, постраждалих немає.

Під час проведення робіт з розмінування в населеному пункті Покровськ два піротехніка отримали травми (осколкові поранення та вибухотравми внаслідок детонування вибухонебезпечного предмету). Постраждалі були доправлені до міської клінічної лікарні населеного пункту Покровськ для надання медичної допомоги".

Деталі: У штабі ООС також повідомили, що в Лисичанську пошкоджено будівлі дитячого садку та дитячого будинку "Іскорка".

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Також пошкоджено лінію електропередач 110 кВт у Сєвєродонецьку, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання, кількість абонентів уточняється.

Станом на 18.00 5 березня евакуйовано близько 400 осіб з населених пунктів Волновахського району Донецької області до безпечних районів.

В період з 24 лютого року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 5 тисяч осіб та з населених пунктів Донецької області близько 2800 осіб.

Теми: війнаДСНС
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