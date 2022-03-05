Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На сході України працівники ДСНС постраждали через обстріли й ворожі міни

Катерина ТищенкоСубота, 5 березня 2022, 21:47
фото ДСНС

Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька на Луганщині поранено співробітника ДСНС, а під час розмінування в Покровську Донецької області травмовано двох піротехніків.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "Внаслідок обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк 1 співробітник 35 ДПРЧ (державної пожежно-рятувальної частини – ред.) отримав осколкове поранення черевної порожнини.

Під час обстрілу населеного пункту Лисичанськ пошкоджено вікна у будівлі 64 ДПРЧ. Загиблих, постраждалих немає.

Під час проведення робіт з розмінування в населеному пункті Покровськ два піротехніка отримали травми (осколкові поранення та вибухотравми внаслідок детонування вибухонебезпечного предмету). Постраждалі були доправлені до міської клінічної лікарні населеного пункту Покровськ для надання медичної допомоги".

Деталі: У штабі ООС також повідомили, що в Лисичанську пошкоджено будівлі дитячого садку та дитячого будинку "Іскорка".

Також пошкоджено лінію електропередач 110 кВт у Сєвєродонецьку, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання, кількість абонентів уточняється.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Станом на 18.00 5 березня евакуйовано близько 400 осіб з населених пунктів Волновахського району Донецької області до безпечних районів.

В період з 24 лютого року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 5 тисяч осіб та з населених пунктів Донецької області близько 2800 осіб.

Теми: війнаДСНС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Очільник ОДА назвав найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України

оновленоОкупанти "приєднали" до Росатому захоплену ЗАЕС та привезли 11 інженерів

У Мелітополі викрали координаторку протестів – активісти

відеоЖителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера

відео, доповнено У Василькові ворог знищив аеродром, горить склад з боєприпасами – детонують снаряди

Усі новини...
війна
Херсонщина знову без мобільного зв’язку
Росію та Білорусь викинули з Міжнародного союзу залізниць
"Нова пошта" безкоштовно пересилає допомогу військовим і постраждалим
Останні новини
14:18
MoneyGram не працюватиме в Росії
14:04
У ЦГЗ радять, що робити, якщо отруїлися в укритті несвіжою їжею
14:03
Під посольством РФ у Вільнюсі протестують проти війни опозиційні росіяни
13:51
Десяти областям виділили додаткові гроші на утримання переселенців – президент
13:50
Зеленський про втрати окупантів: Це найбільший удар по армії Росії за десятки років
13:44
фотоОбстріли Сєверодонецька: постраждали двоє дітей-близнюків, ворог цілив по лікарні
13:41
Уряд дозволив продавати імпортні продукти без маркування українською мовою
13:41
фото На Донеччині ворог обстріляв Очеретинську та Авдіївську громади
13:34
Зеленський просить світ допомогти звільнити з полону мера Мелітополя
13:29
Ексзаступниця генсека НАТО не вірить в успіх російського наступу на Київ
Усі новини...