Байден до росіян - я не вірю, що ви хочете цієї війни

Президент США Джо Байден розмістив коротке звернення до громадян РФ через її агресію проти Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення розміщене на twitter-сторінці Держдепу.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України — країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки",- пише Джо Байден.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0 — Department of State (@StateDept) March 5, 2022

Нагадаємо, переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ і співпрацювати з НАТО над створенням "зони, забороненої для польотів" для захисту України від російських авіа ударів.

Опитування, проведене Reuters/Ipsos свідчить про те, що зростає обурення США з приводу вторгнення Росії в Україну, яке останніми днями все частіше включало російські бомбардування міських районів.

Це змушує президента США Джо Байдена вживати більш агресивних дій проти Москви, хоча він відкинув ідею без польотної зони через ризик відкритого конфлікту між НАТО і російськими силами.