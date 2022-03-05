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Байден до росіян - я не вірю, що ви хочете цієї війни

Субота, 5 березня 2022, 21:49

Президент США Джо Байден розмістив коротке звернення до громадян РФ через її агресію проти Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення розміщене на twitter-сторінці Держдепу.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України — країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки",- пише Джо Байден.

Нагадаємо, переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ і співпрацювати з НАТО над створенням "зони, забороненої для польотів" для захисту України від російських авіа ударів.

Опитування, проведене Reuters/Ipsos свідчить про те, що зростає обурення США з приводу вторгнення Росії в Україну, яке останніми днями все частіше включало російські бомбардування міських районів.

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Це змушує президента США Джо Байдена вживати більш агресивних дій проти Москви, хоча він відкинув ідею без польотної зони через ризик відкритого конфлікту між НАТО і російськими силами.

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