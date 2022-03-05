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Помічника нардепа зі "Слуги народу" зловили на шпигунстві для Росії

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 21:56

Помічник народного депутата України підозрюється у передачі ФСБ РФ за гроші інформації щодо обороноздатності держави.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора, співрозмовники УП в силових структурах

Деталі: Помічник-консультант народного депутата України від фракції "Слуга народу" отримав підозру у державній зраді, тобто в умисному наданні представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України.

Йдеться про помічника на громадських засадах депутата Юрія Здебського із Слуги Народу.

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 року по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України.

Окрім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.

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Дослівно: "За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис. доларів США. Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб".

Виправлено: у першому варіанті новини вказувалося, що йдеться про помічника нардепа ОПЗЖ, проте у партії це заперечили, а джерела в УП повідомили, що йдеться про "Слугу народу".

Теми: держзрадаОПЗЖОфіс генпрокурора
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