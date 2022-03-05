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Очільник "Повернись живим" пояснив, яку тактику застосовують ЗСУ проти окупантів

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 21:24
Очільник Повернись живим пояснив, яку тактику застосовують ЗСУ проти окупантів
Українські захисники утримують позиції на в'їзді до Харкова. Фото: Макс Левін

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав, що Збройні Сили вдаються до маневреної оборони замість утримування лінії фронту.

Джерело: Чмут у коментарі Радіо НВ

Пряма мова Чмута: "Збройні сили Росії – другі або треті за потенціалом в світі, з величезною кількістю техніки, озброєнь і людей. Збройні сили України, якщо б намагалися тримати рубежі оборони по лінії кордону, були б розбиті, оточені і знищені. 

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ЗСУ застосували інший підхід – маневрена оборона: вони вступають в бій; відступають, затягують противника в глибину; противник зупиняється, тому що зупиняється його логістика, боєприпаси; ми переходимо в контрнаступ, розбиваючи його колони, наносячи вогневе ураження артилерією, авіацією, Байрактарами там, де він цього не очікує і там, де він не може оперативно перекрити себе повітряною обороною. 

Я думаю, всі бачили колони покинутої російської техніки. Це наслідок подібної тактики застосування Збройних сил".

Деталі: Чмут сказав, що підрозділи ЗСУ наочно продемонстрували цю тактику на Сумщині, де один із батальйонів 93-ї бригади вийшов на лінію кордону з РФ. Спочатку вони відступили, а потім преейшли в контрнаступ і швидкими рейдами вибили ворога.

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Така тактика має на меті не утримання позицій, а нанесення точкових ударів для виснаження ворога, його деморалізації та захоплення техніки, щоби потім здійснювати ефективний контрнаступ.

Теми: бойові діїРосіявійнаЗбройні сили
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