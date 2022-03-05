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У Путіна кажуть, що 70% росіян підтримують війну з Україною

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 22:40

Окупанти опублікували опитування згідно з яким 71% росіян нібито підтримують війну проти України, хоча в Росії її продовжують називати "спецоперацією" і навіть ввели кримінальне покарання за інакшу думку. 

Джерело: результати опитування так званого Всеросійського центру вивчення громадської думки

Деталі: Згідно з прокремлівським опитуванням, 71% росіян підтримують так звану "спецоперацію" (війну – ред.) Росії в Україні. Кожен п'ятий швидше не підтримує (21%), 8% - важко відповісти.

Крім того, 70% респондентів думають, що нібито "спецоперація" росіян в Україні "проходить успішно", 14% вважають, що неуспішно і 16% не змогли відповісти.

Також у росіян запитали, з якою метою президент РФ Володимир Путін розв'язав війну з незалежною державою і, за словами 46% громадян РФ, це для "захисту Росії, щоб і не дати розмістити військові бази НАТО на території України".

19% росіян вважають, що війна потрібна, щоб змінити політичний курс України, 18% відповіли, що її мета – захистити російськомовне населення "ДНР" та "ЛНР" і лише 5% вважають, що метою війни є окупація України та приєднання її до Росії.

Крім того, 84% заявили, що довіряють російській армії.

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Опитування було проведено 3 березня. Методом телефонного інтерв'ю опитали 1600 громадян РФ. Похибка дослідження не більше 2,5%.

Водночас, 55% українців вважають, що у війні проти України винна влада Росії, ще 38% — звинувачують владу та народ РФ.

Теми: опитуваннявійнаРосіяУкраїна
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