США та ЄС готують запасний план, якщо Путін захопить Україну - WP

Офіційні особи у Вашингтоні та столицях ЄС припускають, що російська армія після запеклого опору України спробує компенсувати свої втрати, яких зазнала під час невдалого бліцкригу. Захід розглядає також і найгірший варіант – захоплення окупантами Києва чи навіть усієї країни, на цей випадок готується план підтримки "виїзного" українського уряду.

Джерело: The Washington Post з посиланням на співрозмовників серед високопосадовців у США та ЄС

Деталі: Американське видання пише, що українські військові "організували несподівано запеклу оборону" при вторгненні РФ та створили окупантам проблеми з логістикою. Як наслідок, це негативно вплинуло на бойовий дух російських солдатів.

За даними WP, Вашингтон і європейські столиці розглядають різні варіанти розвитку подій, тому очікують, що російські військові компенсують свої ранні втрати. При цьому видання називає армію Росії "могутньою та добре оснащеною".

Країни Заходу нібито мають план підтримки українського повстанського руху та президента поза Україною, якщо Росії вдасться захопити Київ і піти далі.

Дослівно WP: "Потенційне захоплення Києва Росією викликало шквал планування в Держдепартаменті, Пентагоні та інших відомствах США на випадок, якщо уряду Володимира Зеленського доведеться тікати зі столиці чи самої країни".

Пряма мова представника адміністрації США: "Зараз ми готуємо плани на випадок непередбачених обставин для кожного варіанта розвитку подій, включаючи сценарій, у якому Володимир Зеленський очолить уряд у вигнанні у Польщі".

Деталі: Ще у грудні 2021 року деякі офіційні особи США побачили ознаки того, що українські військові готуються до збройного опору, незважаючи на те, що Зеленський в офіційних зверненнях навмисно применшував загрозу вторгнення.

Видання констатує - зараз російські військові, які вторглися в Україну, зіштовхнулися з логістичними проблемами, включаючи брак палива та продовольства. Член палати представників США Майкл Вальц очікує, що українці ще неодноразово завдаватимуть ударів по російських лініях постачання. За його словами, для цього Україні необхідні стабільне постачання зброї та можливість встановлення саморобних вибухових пристроїв.

Пряма мова Вальца: "Ці російські лінії постачання будуть дуже вразливими, і саме тут ви (українці - УП) справді буквально морите голодом російську армію".

Деталі: Високопоставлений представник західної розвідки сказав WP, що "дуже сумнівається, що українці не продовжать підпільну кампанію опору, навіть якщо росіянам вдасться встановити контроль".

Москва "вкрай недооцінила здатність України чинити опір", сказав виданню високопосадовець. "Мені нагадують, особливо мої східні колеги, про самих українців. Українці були одними з найзапекліших бійців у СРСР під час Другої світової війни". Він попередив, що якщо Путіну і вдасться захопити Україну, то українці все одно продовжуватимуть чинити опір і місяцям, і можливо, роками.

Директор з аналізу Центру безпеки та нових технологій Джорджтаунського університету Ріта Конаєва нагадала, що щойно російські війська спробують увійти до міст, перевага буде в українців, бо вони знають місцевість. Вони можуть будувати бар'єри, руйнувати мости, щоб обмежити в'їзди до міста, та розміщувати снайперів на дахах. "У міських умовах оборона має перевагу", - сказала вона.

Ще один співрозмовник видання в дипломатичних колах сказав, що здатність Росії нав'язати своє бачення Україні є "вкрай малоймовірною", враховуючи глибоке невдоволення українців російським вторгненням. "Це країна із населенням 40 мільйонів людей. Кремль може спробувати розробити стратегію. Але я думаю, що у наших стратегічних розрахунках ми завжди забуваємо одну маленьку перешкоду, і це є воля народу. А Путін розучився обиратися демократичним шляхом", - сказав дипломат

Лідери НАТО також кажуть, що навіть якщо російській армії і вдасться увійти до Києва, це не покладе край ні опору, ні існуванню української держави.

"Росіяни не можуть окупувати всю країну і підкорити її собі", — сказав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, чия країна зберігала дипломатичну службу у вигнанні протягом 51 року після того, як у 1940 році була окупована Радянським Союзом. Вашингтон так і не визнав анексію трьох прибалтійських держав.

"Буде партизанська війна, буде опір. Отже, навіть якщо Київ впаде, це не означатиме кінець війни", — сказав Пабрікс.