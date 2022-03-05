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У Львові "евакуювали" Христа з Вірменського собору

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 23:39
Статуї святих довкола Латинської катедри загорнуті в захисний матеріал. ФОто: getty images

У Львові ховають цінні культурні та мистецькі пам’ятки через загрозу бомбардувань чи бойових дій російських окупантів, зокрема перевезли в бункер середньовічну скульптуру Ісуса Христа з Вірменського собору.

Джерело: Львівська міська рада з коментарем начальниці управління охорони історичного середовища Лілією Онищенко, Громадське радіо

Пряма мова Онищенко: "Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі - спеціальною фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки. Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі".

Деталі: У храмах і житлових будинках закривають унікальні вітражі захисними екранами, а деякі взагалі демонтують.

Монтажери встановлюють захисні екрани на вітражі на Латинській катедрі в центрі Львова
Монтажери встановлюють захисні екрани на вітражі на Латинській катедрі в центрі Львова
Фото: Getty images

Скульптури обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами, зокрема фонтани на площі Ринок біля Ратуші. Усі ці пам’ятки є частиною ансамблю світової спадщини ЮНЕСКО.

Статуї на львівських фонтанах загорнуті у вогнетривкий матеріал
Статуї на львівських фонтанах загорнуті у вогнетривкий матеріал
Фото: Ostap Nerysh

Найбільш показовим є демонтаж дерев’яної скульптури Ісуса Христа з Вірменського собору. Він був частиною середньовічного вівтаря, який пережив навіть лихоліття Другої світової війни.

Статую Ісуса Христа забирають до бункера з Вірменського собора
Статую Ісуса Христа забирають до бункера з Вірменського собора
Фото: Tim Le Berre

Статую будуть зберігати на час російської війни в бункері.

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Всі музеї міста також демонтували експозиції та передали їх для зберігання в бомбосховищі.

У роботах із захисту та демонтажу пам’яток залучили львівські професійних реставраторів та приватних монтажерів-рекламників. Також до робіт долучились польські реставратори, які зібрали гроші для закупівлі матеріалів.

Нагадаємо: Росія проводила активні бойові дії, зокрема авіаудари в сирійському місті Алеппо, в якому також є історичні та культурні пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО.

Теми: ЛьвівархітектураРосіявійна
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