У Дерипаски можуть націоналізувати кар’єр кварцитів у Глухові

Глухівський кар’єр кварцитів, який контролює російський олігарх Олег Дерипаска, можуть націоналізувати.

Джерело: Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Живицький нагадав, що 3 березня Верховна Рада прийняла закон про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.

Пряма мова: "Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці".