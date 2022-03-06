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У Дерипаски можуть націоналізувати кар’єр кварцитів у Глухові

Неділя, 6 березня 2022, 00:31

Глухівський кар’єр кварцитів, який контролює російський олігарх Олег Дерипаска, можуть націоналізувати.

Джерело: Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Живицький нагадав, що 3 березня Верховна Рада прийняла закон про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.

Пряма мова: "Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї. 

Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці". 

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Теми: СумиолігархиРосіявійна
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