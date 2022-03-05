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Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади – Bloomberg

Світлана КізіловаСубота, 5 березня 2022, 23:37
Путін прорахувався з Україною, це загрожує йому втратою влади – Bloomberg
Плакати проти президента Росії Володимира Путіна, фото getty images

Президент країни-агресора Володимир Путін не врахував обмежені можливості Росії при спробі захопити Україну, такая помилка, скоріш за все, коштуватиме йому влади.

Джерело: головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч, якого цитує Bloomberg

Деталі: На думку Папіча, російський президент проігнорував матеріальні обмеження його війська і країни загалом, на які треба було зважати при прийнятті рішення про напад. Також на ситуацію впливає те, що Україна чинить значний спротив.

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У кінцевому підсумку, прогнозує аналітик, ці фактори можуть призвести до краху Путіна як лідера Росії, і це станеться протягом найближчих 12 місяців.

Пряма мова: "По-перше, українці борються дуже, дуже жорстко. По-друге, російські військові не мали досвіду ведення справжніх війн. І по-третє, Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

Я насправді вважаю, що те, що відбувається в Україні, надзвичайно жахає, але й обнадіює. Ми спостерігаємо те, чого давно не бачили – ми бачимо народження нової національної ідентичності. Справа в тому, що те, що ми зараз бачимо в Україні, є народженням справді самосвідомої нації.

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І я думаю, що це дійсно може бути дуже цікавою можливістю інвестування протягом наступного десятиліття, за умови, що вони (українці - УП) відіб'ють цю спробу окупації, та матимуть незалежність у майбутньому.

Це велика країна, вона знаходиться в Європі, і у цієї країни є великий потенціал".

Деталі: Папіч додав, що "дає Путіну 12 місяців", оскільки коли політики приймають надзвичайно погані рішення й ігнорують обмеження в своїх спроможностях, на них чекає кара.

Теми: ПутінвійнаУкраїнаРосія
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