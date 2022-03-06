Зеленський обговорив з Байденом фінансову підтримку України і санкції проти РФ
Неділя, 6 березня 2022, 02:22
Президент України Володимир Зеленський провів чергову розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, в якій ішлося про фінансову підтримку України і нові санкції проти РФ.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом.
На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ".
Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами і сказав, що весь світ захоплюється хоробрістю і рішучістю українців.
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