Зеленський обговорив з Байденом фінансову підтримку України і санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів чергову розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, в якій ішлося про фінансову підтримку України і нові санкції проти РФ.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом.

На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ".

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами і сказав, що весь світ захоплюється хоробрістю і рішучістю українців.