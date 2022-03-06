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Зеленський обговорив з Байденом фінансову підтримку України і санкції проти РФ

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 01:22
Зеленський обговорив з Байденом фінансову підтримку України і санкції проти РФ
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський провів чергову розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, в якій ішлося про фінансову підтримку України і нові санкції проти РФ.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом.

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На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ".

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами і сказав, що весь світ захоплюється хоробрістю і рішучістю українців.

Теми: ЗеленськийБайденРосіяУкраїна
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