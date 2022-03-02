Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 05:30
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами і сказав, що весь світ захоплюється хоробрістю і рішучістю українців.

Джерело: виступ Байдена, трансляція Голосу Америки

Пряма мова: "6 днів тому президент Росії Володимир Путін хотів похитнути засади цивілізованого світу.

Він думав, що світ прогнеться під його вимоги. Але він прорахувався. Він думав, що захопить Україну, і світ з цим погодиться.

Але він зустрів те, на що не сподівався: це український народ.

Ця хоробрість, рішучість (українського народу – ред.) справді є надихаючими для світу. Пенсіонери, вчителі перетворюються на військових для того, щоб захистити свою Вітчизну. І цим, як сказав Володимир Зеленський Єврпарламенту, "ми переможемо темряву".

Зараз посол України (Оксана Маркарова – ред.) сидить поряд із першою леді (США – ред.). Вона (Маркарова – ред.) розумна, вона сповнена рішучості".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Ми, Сполучені Штати, підтримуємо народ України".

Деталі: Під час виступу Байдена щодо ситуації в Україні, а також позиції США присутні в залі кілька разів аплодували стоячи президенту.

Також оплесками і стоячи висловили підтримку Маркаровій.

Що було раніше: У цій же промові президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Теми: БайденУкраїнавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Ворог перейшов до відкритого терору, але курс незмінний - на@уй

Глава Миколаївщини заявив про 3 збиті вертольоти ворога. ВМС плюсують ще один

З Росії до США вилетів президентський літак: хто на борту

ОновленоСБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела

Росіяни порушили домовленості про "зелений коридор" з Маріуполя, евакуація переноситься

Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський

Усі новини...
У Харкові біля військового шпиталю були бої: втрат серед захисників немає
У центрі Херсона пролунали вибухи
Захисники на одній БМП захопили 6 російських танків під Харковом – журналіст
Жителі Баштанки відібрали у ворога і спалили комплекс "Панцир-С" – Філатов
Останні новини
16:32
До постраждалих регіонів відправили продуктові набори
16:29
Moody's зупиняє діяльність у Росії
16:27
Путін погрожує світу, якщо закриють небо над Україною
16:23
Кулеба - до Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?
16:16
ВІДЕОПід Миколаєвом збили ще один літак окупантів: пілота захопили в полон – очільник Миколаївщини
16:12
Українська армія знищила російської військової техніки на 3 мільярди доларів – Forbes
16:11
Влада Енергодару знову у виконкомі, а евакуація неможлива
15:56
фото Російські олігархи вивозять майно до Дубаю – джерела УП
15:53
Путін раптом знайшов "радикалів" в уряді Шмигаля
15:52
Які пологові будинки працюють в Києві – список адрес
Усі новини...