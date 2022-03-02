"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами і сказав, що весь світ захоплюється хоробрістю і рішучістю українців.

Джерело: виступ Байдена, трансляція Голосу Америки

Пряма мова: "6 днів тому президент Росії Володимир Путін хотів похитнути засади цивілізованого світу.

Він думав, що світ прогнеться під його вимоги. Але він прорахувався. Він думав, що захопить Україну, і світ з цим погодиться.

Але він зустрів те, на що не сподівався: це український народ.

Ця хоробрість, рішучість (українського народу – ред.) справді є надихаючими для світу. Пенсіонери, вчителі перетворюються на військових для того, щоб захистити свою Вітчизну. І цим, як сказав Володимир Зеленський Єврпарламенту, "ми переможемо темряву".

Зараз посол України (Оксана Маркарова – ред.) сидить поряд із першою леді (США – ред.). Вона (Маркарова – ред.) розумна, вона сповнена рішучості".

"Ми, Сполучені Штати, підтримуємо народ України".

Деталі: Під час виступу Байдена щодо ситуації в Україні, а також позиції США присутні в залі кілька разів аплодували стоячи президенту.

Також оплесками і стоячи висловили підтримку Маркаровій.

Що було раніше: У цій же промові президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.