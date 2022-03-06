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Російськи картки прийматимуть 7 країн і 2 псевдореспубліки

Неділя, 6 березня 2022, 01:52

Підсанкційний Центробанк Росії радить росіянам брати за кордон валюту у готівці, бо картки місцевої системи "Світ" прийматимуть всього у 7 країнах.

Джерело: реліз Банку Росії.

Деталі: У банку нагадали, що після виходу із РФ платіжних систем VISA і MasterCard, випущені російськими фінустановами картки будуть працювати лише всередині країни.

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Дослівно: "При цьому транскордонні операції з карток VISA та MasterCard будуть недоступні. Це як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном. 

У разі виїзду за кордон рекомендується брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається.

На сьогодні це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Південна Осетія та Абхазія (останні дві - невизнані сепаратистські регіони Грузії - УП)".

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Що було раніше: Платіжні системи Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.



Теми: Росіяекономіка
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