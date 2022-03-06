Люди в усьому світі вимагають припинити напад Росії на Україну – Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував відео з підтримкою України в усьому світі та із закликом до Росії припинити напад.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "В усіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну.

Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною".