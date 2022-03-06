Люди в усьому світі вимагають припинити напад Росії на Україну – Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував відео з підтримкою України в усьому світі та із закликом до Росії припинити напад.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "В усіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну.

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Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною".

In all corners of the globe, including in Russia itself, people are calling for the end of Russia’s brutal attack on Ukraine. The blue and yellow of the Ukrainian flag is being flown around the world as people and governments assert they are #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/QT8Wm04zja — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022