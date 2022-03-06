Громадяни США повинні негайно виїхати з Росії – Держдеп
Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно покинути Росію через її вторгнення в Україну.
Джерело: Держдеп США
Дослівно: "Громадяни США повинні негайно покинути Росію".
Деталі: У повідомленні Держдепу йдеться про те, що американці, які проживають або подорожують Росією, "повинні негайно виїхати".
У відомстві США пояснюють, що їхнім громадянам це варто зробити "через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії".
Серед перерахованих причин зазначені також COVID-19, тероризм, обмежені американсько-російські рейси та ін.
"Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в Росію та з неї, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній", – ідеться в повідомленні.