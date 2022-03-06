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Громадяни США повинні негайно виїхати з Росії – Держдеп

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 07:03
ПРАПОР США, ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно покинути Росію через її вторгнення в Україну.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Громадяни США повинні негайно покинути Росію".

Деталі: У повідомленні Держдепу йдеться про те, що американці, які проживають або подорожують Росією, "повинні негайно виїхати".

У відомстві США пояснюють, що їхнім громадянам це варто зробити "через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії".

Серед перерахованих причин зазначені також COVID-19, тероризм, обмежені американсько-російські рейси та ін.

"Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в Росію та з неї, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній", – ідеться в повідомленні.

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Теми: СШАРосія
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