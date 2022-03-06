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CNN: США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів

Неділя, 6 березня 2022, 05:57
CNN: США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів
ФОТО: GETTY

США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Джерело: представник Білого дому у коментарі CNN

Деталі: Країни визначають, які "можливості США могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки до України"

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Представник сказав, що відправка винищувачів в Україну є "самостійним рішенням, яке може ухвалити будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, зокрема те, як літак перекинуть з Польщі до України.

Що передувало:

  • 28 лютого Україна заявила, що українські пілоти прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів із ЄС. Йшлося про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. Український парламент навіть конкретизував скільки їх буде: 28 МіГ-29 із Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, а також 14 Су-25 із Болгарії. Однак згодом ці країни ЄС офіційно заявили, що не збираються передавати Україні бойові літаки.
  • Зокрема президент Польщі Анджей Дуда сказав, що його країна "не збирається спрямовувати будь-які літаки в повітряний простір України", зазначивши, що "це призведе до військового втручання в конфлікт".

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Теми: СШАПольщазброя
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