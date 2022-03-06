CNN: США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів

США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Джерело: представник Білого дому у коментарі CNN

Деталі: Країни визначають, які "можливості США могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки до України"

Представник сказав, що відправка винищувачів в Україну є "самостійним рішенням, яке може ухвалити будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, зокрема те, як літак перекинуть з Польщі до України.

Що передувало: