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Росіянам не вдався прорив із Балаклії на Дніпропетровщину – радник голови МВС

Мора О'СалліванНеділя, 6 березня 2022, 07:16

Харків вночі продовжували обстрілювати, а спроба прориву з Балаклії в Харківській області на Дніпропетровську область росіянам не вдалася. 

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко

Пряма мова: "Ніч пройшла відносно, наскільки це можна говорити, спокійно. Були обстріли в Харкові.(...)

Відносний позитив, шо росіяни сьогодні спробували зробити прорив у Балаклії в сторону Дніпропетровщини, але їх зупинили. Розбита колона російської техніки.

На Сумщині також відбувалися бої – також розбита відносно невелика колона російської техніки.

Ми за оперативними данимим роуміємо, що росіяни хочуть прорватися з однієї сторони – зі сторони Лубен, це Полтавська область, з іншої сторони – це Канівська ГЕС. 

Ситуація в Києві в цю ніч була відносно спокійна. Але на підступах до Києва стоїть величезна армада російської техніки. Ірпінь, Буча, Гостомель  – ситуація дуже складна".  

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Деталі: Радник голови МВС також розповів, що залишається дуже складною ситуація в низці міст Сумщини – зокрема, Охтирка і Тростянець. 

"Це міста, у яких фактично немає електроенергії, немає водопостачання. Міста знаходяться на грані гуманітарної катастрофи. У Тростянці росіяни просто обікрали всі магазини – і фактично тільки завдяки старанням місцевого фермера і кількох місцевих людей випікається хліб і безкоштовно роздається людям", – сказав він.

У Маріуполі дуже складна ситуація: "Вчора не вдалося зробити ніяких гуманітарних коридорів – і ситуація стоїть на грані гуманітарної катастрофи". 

Західні регіони, за словами Денисенка, "у відносно безпечній зоні" на цей момент. 

Денисенко зазначив, що українські сили готові до продовження боїв: "Ми розуміємо, що хоче ворог – і я думаю, що ми знаємо, як із ним боротися. Останні дні це точно показали". 

Він також сподівається, що підкріплення з Білорусі росіяни не отримають: "Серед чоловічого населення Білорусі почалися панічні настрої, збільшилася кількість чоловіків, які масово виїжджають за кордон. Імовірність того, що Олександра Лукашенко направить в України свої частини, невелика: білоруська армія невелика і демотивована". 

Теми: війнаХарківська областьДніпропетровська область
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