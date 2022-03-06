Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Нова пошта" безкоштовно пересилає допомогу військовим і постраждалим

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 07:00
Нова пошта безкоштовно пересилає допомогу військовим і постраждалим
фото: Нова пошта

У відділеннях "Нової пошти", які працюють, можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Джерело: Центр протидії дезінформації, "Нова пошта"

Дослівно: "Будь-яка людина з України, яка хоче допомогти, може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі".

Реклама:

Деталі: По всіх відділеннях, які працюють, "Нова пошта" відкрила гуманітарні куточки для безкоштовної відправки військовим та постраждалим.

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, охочі повинні принести його у відділення "Нової пошти", які на даний момент працюють, не вказуючи конкретного адресата.

Теми: поштавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
пошта
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
"Нова пошта" створює окрему компанію для експансії на ринок ЄС
"Нова пошта" відкрила перше відділення у Німеччині
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: