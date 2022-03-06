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"Нова пошта" безкоштовно пересилає допомогу військовим і постраждалим

Ольга Глущенко Неділя, 6 березня 2022, 08:00
фото: Нова пошта

У відділеннях "Нової пошти", які працюють, можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Джерело: Центр протидії дезінформації, "Нова пошта"

Дослівно: "Будь-яка людина з України, яка хоче допомогти, може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі".

Деталі: По всіх відділеннях, які працюють, "Нова пошта" відкрила гуманітарні куточки для безкоштовної відправки військовим та постраждалим.

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, охочі повинні принести його у відділення "Нової пошти", які на даний момент працюють, не вказуючи конкретного адресата.

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Теми: поштавійна
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