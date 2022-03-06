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Канада синхронно з США просить своїх громадян негайно виїхати з Росії

Неділя, 6 березня 2022, 08:25

Уряди Сполучених Штатів Америки та Канади у ніч на понеділок закликали своїх громадян виїхати з Росії.

Про це йдеться у повідомленнях Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ Канади, які цитує УНІАН.

Також обидва уряди повторили рекомендацію для громадян США та Канади не подорожувати до РФ.

"Не подорожуйте до РФ через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російських органів безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в РФ..., тероризм, обмежені рейси в Росію та з Росії, а також свавільне виконання місцевого законодавства", - наголошується у зверненні Держдепу.

"Громадяни США, які проживають або подорожують Росією, повинні негайно виїхати", - наголосили у Держдепі.

"Якщо ви наразі перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки ще доступні комерційні способи подорожі", - йдеться у повідомленні канадського МЗС.

Іноземцям, що опинилися в Росії, також нагадали, що для виїзду з Росії зараз все ще доступні обмежені варіанти комерційних рейсів, а також відкриті наземні маршрути на автомобілях та автобусах. Перша рекомендація є по суті застарілою, оскільки більшість російські авіакомпанії масово зупиняють закордонні польоти на фоні повідомлень про підготовку націоналізації усіх західних літаків.

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Як повідомлялося, Visa та Mastercard заблокують картки усіх росіян та зупиняють роботу в Росії, після чого кошти іноземців  також будуть недоступні.

Теми: КанадаРосія
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