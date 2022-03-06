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Росіяни вночі бомбили Житомирщину – є постраждалі, десятки зруйнованих будинків

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 08:54
усі фото: дснс

Уночі 6 березня ворог здійснив кілька авіа ударів ракетами по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі,  внаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків, є потерпілі серед цивільного населення.

Джерело: Нацполіція, ДСНС

Деталі: Упродовж ночі з 5 на 6 березня ворожі обстріли прийшлися на будинки мирних жителів у Коростені. Декілька з осель зруйновані вщент, інші мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо. Серед цивільного населення є потерпілі.

 

Також у ночі через обстріли стався вибух в житловому масиві приватного сектору в Овручі. Попередньо, обійшлося без потерпілих. Внаслідок ракетного удару по приватному сектору в Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю, повідомляє ДСНС.

 

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Теми: ЖитомирщинавійнаРосія
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