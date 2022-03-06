Лікарні в окупованому Криму переповнені пораненими росіянами
Неділя, 6 березня 2022, 09:19
В окупованому Росією Криму лікарні переповнені пораненими у війні росіянами, заявляє Представництво президента України в АРК.
Джерело: український урядовий центр стратегічних комунікацій Spravdi.у Telegram
Деталі: Повідомляється, що в окупованих Росією кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими.
У кожному місті перебуває близько 1000-1500 поранених.
У ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя
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