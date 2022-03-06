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Лікарні в окупованому Криму переповнені пораненими росіянами

Неділя, 6 березня 2022, 08:19

В окупованому Росією Криму лікарні переповнені пораненими у війні росіянами, заявляє  Представництво президента України в АРК.

Джерело: український урядовий центр стратегічних комунікацій Spravdi.у Telegram 

Деталі: Повідомляється, що в окупованих Росією кримських містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими.

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У кожному місті перебуває близько 1000-1500 поранених. 

У ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя

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