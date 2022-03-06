Ситуація в областях України – ранок 6 березня
Відносно спокійно ніч минула в більшості областей, але атаки окупантів зафіксували на Житомирщині, Хмельниччині, Донеччині, Харківщині та Київщині.
Джерело: дані з регіонів, якими володіє "Українська правда"
Деталі: На Кіровоградщині ніч була тихою
На Волині все спокійно.
У Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.
Житомирщина – двічі вночі була повітряна тривога.
В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я врятували 5 дітей. Удар по місцевій залізниці - пошкоджено теплотяг, 2 електрички, 2 пасажирських вагонів.
Овруч - зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.
Запорізька область: ніч пройшла відносно спокійно. Населення Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.
На Рівненщині спокійно.
На Вінниччині ніч теж спокійна.
Хмельницька область – удари по аеродрому в Старокостянтинові (2 поранених).
Черкаси – спокійно.
На Львівщині також.
Чернігів вночі — постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.
Полтава — спокійно. Повітряні тривоги – Лубни, Миргород, зранку й Полтава.
Чернівці – спокійно.
Івано-Франківськ теж.
На Луганщині ніч пройшла більш-менш спокійно. 5 березня вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецьку селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню.
Донеччина: Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Над Краматорськом вчора ввечері наша ППО збила крилату ракету.
У Тернополі та Одесі ніч минула тихо.
Миколаїв. Ввечері обстріл смерчами. Усі три снаряди влучили у подвір’я приватних будинків. Унаслідок обстрілу села Радісний сад є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району. В цілому ситуація контрольована.
Дніпро - вночі була одна тривога.
На Харківщині ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ по кількох напрямках перейшли у контрнаступ.
Київщина: бій в Ірпені, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Немішаївській громаді. Район Житомирської траси залишається найгарячішою точкою.
На Закарпатті ніч була спокійною.