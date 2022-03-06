Ситуація в областях України – ранок 6 березня

Відносно спокійно ніч минула в більшості областей, але атаки окупантів зафіксували на Житомирщині, Хмельниччині, Донеччині, Харківщині та Київщині.

Джерело: дані з регіонів, якими володіє "Українська правда"

Деталі: На Кіровоградщині ніч була тихою

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На Волині все спокійно.

У Херсоні відносно тихо. Відключили мобільний зв'язок.

Житомирщина – двічі вночі була повітряна тривога.

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В Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я врятували 5 дітей. Удар по місцевій залізниці - пошкоджено теплотяг, 2 електрички, 2 пасажирських вагонів.

Овруч - зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих та травмованих наразі немає.

Запорізька область: ніч пройшла відносно спокійно. Населення Запоріжжя та інших населених пунктів області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи укріплення.

На Рівненщині спокійно.

На Вінниччині ніч теж спокійна.

Хмельницька область – удари по аеродрому в Старокостянтинові (2 поранених).

Черкаси – спокійно.

На Львівщині також.

Чернігів вночі — постійні повітряні тривоги. Бої на околицях. Бої на київському напрямі.

Полтава — спокійно. Повітряні тривоги – Лубни, Миргород, зранку й Полтава.

Чернівці – спокійно.

Івано-Франківськ теж.

На Луганщині ніч пройшла більш-менш спокійно. 5 березня вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецьку селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню.

Донеччина: Маріуполь в облозі. Волноваха теж, але з Волновахи і району вчора змогли вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Над Краматорськом вчора ввечері наша ППО збила крилату ракету.

У Тернополі та Одесі ніч минула тихо.

Миколаїв. Ввечері обстріл смерчами. Усі три снаряди влучили у подвір’я приватних будинків. Унаслідок обстрілу села Радісний сад є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району. В цілому ситуація контрольована.

Дніпро - вночі була одна тривога.

На Харківщині ніч в обласному центрі знову із вибухами: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та в центрі Харкова. По області ЗСУ по кількох напрямках перейшли у контрнаступ.

Київщина: бій в Ірпені, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі, Немішаївській громаді. Район Житомирської траси залишається найгарячішою точкою.

На Закарпатті ніч була спокійною.