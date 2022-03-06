Чернігів, Харків, Буча, Овруч, Коростень зазнали найбільше руйнувань за добу

За добу 5 березня найбільш масштабних руйнувань від бойових дій зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Коростень Житомирської області загинула 1 особа та 2 травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків з послідуючим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей із підвального приміщення.

Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч Житомирської області зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятували 64 особи.

Всього з початку війни рятувальники 2 200 разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятували 280 осіб.

Піротехніки ДСНС знешкодили 1 329 вибухово-небезпечних пристрої, за останню добу – 605.