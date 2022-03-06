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ЄС виділив 500 млн євро для гуманітарної допомоги біженцям з України

Неділя, 6 березня 2022, 10:28

Гуманітарна підтримка біженцям з України  на суму 500 млн євро, про виділення якої домовився Європейський союз, стане першим траншем такої підтримки.

Про це заявила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Європейський Союз надає 500 млн євро у якості першого траншу допомоги українцям... Я пишаюся Європейським Союзом сьогодні. Наша єдність, наша рішучість і солідарність – це дійсно Європа в її найкращому вигляді", - заявила вона.

Екстрена гуманітарна допомога буде спрямована на покриття витрат держав-членів, що стикнулися з масовим приїздом біженців з України. Очікується також допомога Молдові, до розміщені десятки тисяч біженців з України. Також ЄС ухвалив рішення про надання їм право на роботу, навчання тощо без розгляду індивідуальних заяв.

Фон дер Ляєн наголосила, що  ЄС буде і надалі підтримувати українців.

Президент України Володимир Зеленський подякував за ухвалене рішення.

Виділення цієї допомоги планувалося днями, йшлося про суму якнайменше півмільярда євро.

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Як повідомлялося, ЄС ухвалив механізм захисту українських біженців без подання на притулок.

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