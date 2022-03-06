Росіяни обстрілюють із мінометів жителів Ірпеня, які тікають – загинула родина

Російські військові цілеспрямовано б’ють із мінометів калібру 120 міліметрів по мосту в Ірпені, де люди намагаються залишити місто.

Джерело: кореспондент ТСН Олександр Моторний в ефірі телеканалів, журанліст Андрій Дубчак у Facebook

Пряма мова кореспондента: "В Ірпені розпочався мінометний обстріл, 122-міліметровими мінами окупанти почали гатити просто у напрямку переправи. Люди почали ховатися, але там було чимало дітей, літніх людей. Їх військові, бійці тероборони намагалися брати на руки й переносити. З перервами у хвилини 2-3 пролунали щонайменше півтора десятки мінометних залпів.

На жаль, з пів години тому одна з мін впала там, де були люди – вони вже перейшли на той момент переправу і загинуло четверо людей, черед яких двоє дітей".

Деталі: Люди намагаютьяс евакуйовуватися і пішки, і машинами, але журналіст закликав не їхати в напрямку Стоянки, бо це "смертельно небезпечно".

За словами журналіста Моторного, люди, які машинами намагалися виїхати з Ірпеня, потрапили під стрілецький ворожий вогонь, там теж не минулося без поранених, в автівках були діти.

"Чужинці без жалю й без розбору стріляють по цивільних автівках. Напередодні розстріляли автівку волонтерів, троє людей загинули", – сказав він.

Дубчак повідомив, що під мінометним вогнем загинула родина: дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав дуже серйозні поранення.

5 березня переправу в Ірпені бомбили російські літаки. Вночі в Ірпені були навіть вуличні бої.

Сусідні Буча та Гостомель також перебувають під постійними обстрілами.

Ні у Ворзелі, ні в Бучі, ні Гостомелі, ні в Ірпені немає мобільного зв'язку.