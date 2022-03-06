Хмельниччина: ворог атакував аеродром у Старокостянтинові, троє поранених
Неділя, 6 березня 2022, 11:09
На Хмельниччині у наслідок ракетного удару поранено трьох людей. Наразі інформації про загиблих не має.
Джерело: начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, якого цитує "Суспільне"
Деталі: Відомо, що вибухи пролунали у ніч з 5 на 6 березня.
Пряма мова Гамалія: "Сьогодні уночі ударів завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відома пізніше. Річ у тому, що декілька ракет збито, деякі потрапили до самого аеродрому.
Наразі відомо про трьох поранених. Також зараз продовжують розбирати завали, і пізніше ми повідомимо, чи є у нас втрати".
Передісторія: Старокостянтинів був однією з точок атаки росіян у перший день війни. Після цього в області було спокійно.