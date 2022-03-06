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Хмельниччина: ворог атакував аеродром у Старокостянтинові, троє поранених

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 11:09
аеропорт у старокостянтинові, міноборони

На Хмельниччині у наслідок ракетного удару поранено трьох людей. Наразі інформації про загиблих не має.

Джерело: начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, якого цитує "Суспільне"

Деталі: Відомо, що вибухи пролунали у ніч з 5 на 6 березня.

Пряма мова Гамалія: "Сьогодні уночі ударів завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відома пізніше. Річ у тому, що декілька ракет збито, деякі потрапили до самого аеродрому.

Наразі відомо про трьох поранених. Також зараз продовжують розбирати завали, і пізніше ми повідомимо, чи є у нас втрати".

Передісторія: Старокостянтинів був однією з точок атаки росіян у перший день війни. Після цього в області було спокійно.

Теми: ХмельниччинааеродромвійнаРосія
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