Хмельниччина: ворог атакував аеродром у Старокостянтинові, троє поранених

На Хмельниччині у наслідок ракетного удару поранено трьох людей. Наразі інформації про загиблих не має.

Джерело: начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, якого цитує "Суспільне"

Деталі: Відомо, що вибухи пролунали у ніч з 5 на 6 березня.

Пряма мова Гамалія: "Сьогодні уночі ударів завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відома пізніше. Річ у тому, що декілька ракет збито, деякі потрапили до самого аеродрому.

Наразі відомо про трьох поранених. Також зараз продовжують розбирати завали, і пізніше ми повідомимо, чи є у нас втрати".

Передісторія: Старокостянтинів був однією з точок атаки росіян у перший день війни. Після цього в області було спокійно.