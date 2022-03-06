Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Миколаївщині загинув хлопець – підняв осколок, а противник тікає по кущах – голова області

Неділя, 6 березня 2022, 11:19
Ворожа техніка на Миколаївщині. Фото з ТГ Кіма

Влада Миколаївської області закликає жителів не піднімати боєприпаси, що не розірвалися, та їх осколки – подібні речі вже призвели до смерті молодого хлопця.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "З сумного. Є жертви серед мирного населення. У Калинівці осколками убило маму. Залишились двоє дітей. Нині там вирішуємо. І молодий хлопець підняв касету від "Смерчу" – вона вибухнула в руках. Не робіть цього.

Ось мер каже, що йому хтось снаряд приніс просто до кабінету, підняв із поля і приніс. Не робіть так. Боєприпаси мають систему самознищення – снаряд може вибухнути будь-якої миті".

Деталі: Він закликав усіх, хто бачить боєприпаси чи їхні частини на вулиці, – викликати рятувальників.

Кім також повідомив хороші новини – те, що, за даними розвідки, супротивник дуже деморалізований, "тікає назад у свої штаби, а там їх випихають назад".

За словами голови облВА, зараз настав час гнати окупантів далі, а їхню техніку, яка залишилася на полях, треба забирати собі як компенсацію.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Пряма мова Кіма: Забираєте все! Це нам компенсація. По кущах вони біжать зараз – це дані нашої розвідки та перехоплення їхніх розмов. Їм також потрібна солярка. Солярку не давати. Нічого не давати. Виливайте, паліть, але ворогові не давайте".

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України - ЗСУ

РФ хоче визнати Meta екстремістами і заблокувати Instagram

Путін сказав Лукашенкові про "позитивні зрушення" на переговорах з Україною

Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб

На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

Усі новини...
Миколаївська область
На Миколаївщині спіймали двох ворожих льотчиків з Криму
Глава Миколаївщини заявив про 3 збиті вертольоти ворога. ВМС плюсують ще один
На Миколаївщині знищено ворожу базу, 245 одиниць техніки та багато солдатів РФ
Останні новини
16:37
В Росії заблокували Instagram, Meta визнали екстремістами
16:28
12 областей в Україні відновлюють освітній процес: коли і в якому форматі
16:24
Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України - ЗСУ
16:11
Лише прямі збитки від війни сягають 120 мільярдів доларів
16:06
Окупанти стрілятимуть по Білорусі, щоб втягнути у війну – Рєзніков
16:02
У ЗСУ заявили про ліквідацію командувача Східного військового округу РФ
15:59
На Миколаївщині окупанти не пустили породіллю в лікарню, медики контролювали пологи онлайн
15:59
Президент Фінляндії поговорив з Путіним про припинення вогню і гуманітарні коридори
15:44
У Маріуполі ховаються 86 громадян Туреччини: їх обстрілюють окупанти – журналіст
15:39
відео Полонений російський льотчик: Знав, що ціль – житлові будинки, але бомби скинув
Усі новини...