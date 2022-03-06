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На Миколаївщині загинув хлопець – підняв осколок, а противник тікає по кущах – голова області

Неділя, 6 березня 2022, 10:19
На Миколаївщині загинув хлопець – підняв осколок, а противник тікає по кущах – голова області
Ворожа техніка на Миколаївщині. Фото з ТГ Кіма

Влада Миколаївської області закликає жителів не піднімати боєприпаси, що не розірвалися, та їх осколки – подібні речі вже призвели до смерті молодого хлопця.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "З сумного. Є жертви серед мирного населення. У Калинівці осколками убило маму. Залишились двоє дітей. Нині там вирішуємо. І молодий хлопець підняв касету від "Смерчу" – вона вибухнула в руках. Не робіть цього.

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Ось мер каже, що йому хтось снаряд приніс просто до кабінету, підняв із поля і приніс. Не робіть так. Боєприпаси мають систему самознищення – снаряд може вибухнути будь-якої миті".

Деталі: Він закликав усіх, хто бачить боєприпаси чи їхні частини на вулиці, – викликати рятувальників.

Кім також повідомив хороші новини – те, що, за даними розвідки, супротивник дуже деморалізований, "тікає назад у свої штаби, а там їх випихають назад".

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За словами голови облВА, зараз настав час гнати окупантів далі, а їхню техніку, яка залишилася на полях, треба забирати собі як компенсацію.

Пряма мова Кіма: Забираєте все! Це нам компенсація. По кущах вони біжать зараз – це дані нашої розвідки та перехоплення їхніх розмов. Їм також потрібна солярка. Солярку не давати. Нічого не давати. Виливайте, паліть, але ворогові не давайте".

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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