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Британська розвідка: Росія у населених пунктах використовує тактики Чечні і Сирії

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 11:23

Розвідка Великої Британії заявила в неділю, що російські війська обстрілюють населені райони України, оскільки зіткнулися з великою силою опору українських сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оновлених даних, які регулярно публікує британське розвідувальне відомство щодо російсько-української війни. 

"Масштаби та сила українського опору продовжують дивувати Росію. У відповідь вона завдала ударів по населених пунктах у кількох місцях, включаючи Харків, Чернігів та Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що швидше за все це є спробою зламати український моральний дух. Росія раніше використовувала аналогічну тактику в Чечні 1999 року та Сирії 2016 року, застосовуючи як повітряні, так і наземні боєприпаси. 

Повідомляється також, що російські лінії постачання продовжують зазнавати втрат, що уповільнює просування їх сухопутних військ. Існує реальна можливість того, що Росія намагається приховати бензовози під звичайні машини підтримки, щоб мінімізувати втрати.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав інших лідерів приєднатися до плану із шести пунктів щодо реагування на вторгнення Росії в Україну.

Напередодні британцям, чия присутність в Росії не є важливою, уряд Британії наказав розглянути варіант виїзду з країни.

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Теми: РосіявійнаЧечняСирія
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