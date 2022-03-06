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Росія знімає санкції з Грузії на тлі небажання Тбілісі підтримувати Україну

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 10:27

Російська федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного контролю Россельхознадзор, що виконує функції карального органу з накладання торгівельних санкцій на недружні до РФ держави, оголосила про намір послабити тиск на Грузію.

Заяві передували переговори представників Грузії та РФ, що відбулися 5 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Прес-служба російського регулятора стверджує, що вихідний день, у суботу, попри розпал російської війни проти України, відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусі, Грузії та Азербайджану.

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За результатами переговорів російська сторона вже з 6 березня знімає обмеження на експорт до Росії тваринницької продукції, що вироблена у Білорусі. До білого списку додані 19 білоруських виробників.

Крім того, за підсумками переговорів глави Россельхознадзора з керівником ветеринарної служби Грузії Зурабом Чекурашвілі РФ ініціює зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока та молокопродукції. Очікується допуск на ринок РФ також 1 виробника з Азербайджану.

Рішення буде формально ухвалене після узгодження із партнерами по ЄврАзЕС.

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Як відомо, Білорусь стала головним союзником РФ у нападі на Україну, надавши їй свої бази, територію тощо. Детальніше у матеріалі "Примусове вторгнення".

Водночас, несподіванкою для Києва стала політика грузинської влади, яка приховано виступила на стороні агресора. Детально про це у статті  "Не моя війна". Як влада Грузії не захотіла підтримувати Україну в часи російської агресії.

Теми: РосіяГрузіясанкціїУкраїна
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