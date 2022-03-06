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Армія РФ намагається розвернутися в бік Південноукраїнської АЕС – Арестович

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 11:40
Олексій Арестович, фото з Facebook

Російська армія намагається атакувати Миколаїв і просунутися .в бік Південноукраїнської АЕС, розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович

Джерело: Арестович у ранковому ефірі телеканалів 

Пряма мова: "Зараз ворог намагається наступати північніше Миколаєва – тобто на сам Миколаїв і намагається розвернутися в бік Південноукраїнської АЕС зі спробою повторити захоплення Запорізької АЕС, у якій залишилося небагато ворогів і яка працює в штатному режимі…

Але Миколаїв вправно захищається. Вчора була спроба чергового повітряного десанту на Кульбакіно – збили 4 вертольоти, десантників знищили або захопили в полон. Супротивник зосереджує зусилля на Миколаєві й північніше Миколаєва. Там йому не так легко пройти, як йому здається, але зусилля йдуть туди".

Деталі: За словами Арестовича, на Харківщині українські війська пішли в контрнаступ, а на північному заході від Києва ворог "остаточно заплутався". Оточеним залишається Маріуполь. 

Арестович також розповів про запаси крилатих ракет у Росії. 

Пряма мова: "Крилаті ракети "Калібр" росіяни майже витратили, думаю, що 80% вистріляли. У них заилшилися переважно системи "Іскандер" і "Точка". І вони б'ють "Іскандерами", і цих "Іскандерів" вони використали не більше 30%, тобто я думаю, що вони будуть стріляти ще дуже довго, у тому числі з території Білорусі, фактично тримаючи режим Лукашенка і білоруський народ у своїх заручниках". 

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Теми: Миколаїввійна
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