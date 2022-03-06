Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

За останні 10 днів понад 1,5 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.

Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Ця криза біженців у Європі, яка зростає найшвидшими темпами з часів Другої світової війни", - написав гранді у Twitter.

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Нагадаємо, Європейський Союз надає 500 млн євро у якості першого траншу гуманітарної допомоги українцям.

Як повідомлялося, ЄС ухвалив механізм захисту українських біженців без подання на притулок.