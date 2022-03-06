В окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині українці проводять багатотисячний мітинг.

Джерело: місцеві жителі, соцмережі

Деталі: Уся площа міста зараз у кольорах українського прапора.

Люди співають гімн та дають зрозуміти росіянам, що не змиряться з окупацією.