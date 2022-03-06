В окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами
Неділя, 6 березня 2022, 11:53
В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині українці проводять багатотисячний мітинг.
Джерело: місцеві жителі, соцмережі
Деталі: Уся площа міста зараз у кольорах українського прапора.
Люди співають гімн та дають зрозуміти росіянам, що не змиряться з окупацією.
Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh