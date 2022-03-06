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В окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 10:53
В окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами
скриншот

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині українці проводять багатотисячний мітинг.

Джерело: місцеві жителі, соцмережі

Деталі: Уся площа міста зараз у кольорах українського прапора.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
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