В окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині українці проводять багатотисячний мітинг.

Джерело: місцеві жителі, соцмережі

Деталі: Уся площа міста зараз у кольорах українського прапора.

Реклама:

Люди співають гімн та дають зрозуміти росіянам, що не змиряться з окупацією.

Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦



Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022