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В окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 11:53
скриншот

В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині українці проводять багатотисячний мітинг.

Джерело: місцеві жителі, соцмережі

Деталі: Уся площа міста зараз у кольорах українського прапора.

Люди співають гімн та дають зрозуміти росіянам, що не змиряться з окупацією.

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
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