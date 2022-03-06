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Ворог на Київщині веде вогонь по цивільних і перешкоджає евакуації – голова області

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 12:03
С. Мархалівка Фастівського району Київщини. Фото ДСНС

На Київщині вночі велися бої з окупантами, ворог продовжує вести вогонь по житлових будинках, перешкоджає евакуації населення та намагається накопичувати техніку.

Джерело: голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба у Telegram    

Пряма мова Кулеби: "Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель вночі велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаєвської громади, Михайлівки-Рубежівки, Бучі.

Ведеться вогонь по житлових будинках, цивільному населенню. Загарбник перешкоджає евакуації. Зараз в районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Потрібен режим тиші".

Деталі: У Бориспільському районі комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Укріплюються кордони району.

У Фастівському районі всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі, ситуація стабільна, контрольована.

Магазини аптеки працюють у звичайному режимі з урахуванням обмежень комендантського часу, є проблема недостатньої кількості продуктів.

На АЗС відсутнє пальне. Об’єкти критичної інфраструктури знаходяться під охороною. Обстрілів за ніч не було.

У Білоцерківському районі майже всю ніч лунали сигнали тривоги, йде протидія диверсантам. Перебоїв з подачею електроенергії, води, газу не зафіксовано, комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Наразі активізувався волонтерський рух для надання допомоги військовим та населенню.

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Північ Вишгородського району залишається окупованою ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Тут йде постійне перегрупування сил загарбника.

До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території надається допомога та організовується евакуація з району.

У Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської ТГ.
В с. Русанів, Великодимерської громади є зруйновані приватні житлові будинки. Вдалося відновити газопостачання. Електро-, водопостачання, опалення та зв’язок поки відсутні.

Цієї ночі ворожі війська обстріляли села Заворичі та Семиполки. На даний час окупанти знаходяться на території Великодимерської громади. 

З метою забезпечення населення Броварського району продуктами харчування, проводиться організація надання гуманітарної допомоги. Також очікується прибуття медичних препаратів та засобів. 
 
В Обухівському районі тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.

Наразі найбільш небезпечні напрями в області:  

  • Житомирська траса,
  • Буча-Ірпінь-Гостомель,
  • Макаров,
  • північ Вишгородського району.

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. Тривають постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Водночас в області працює колл-центр для надання допомоги мешканцям. Його номер +380 (44) 363 07 34.

Теми: Київська областьвійна
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