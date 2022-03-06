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Бомбардування цивільних було запланованим – Зеленський про документи та мапи полонених

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 11:32
Бомбардування цивільних було запланованим – Зеленський про документи та мапи полонених

Бомбардування міст та мирних людей було заплановане росіянами зарання, про що свідчать документи, плани та мапи полонених пілотів.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відео звернення

Пряма мова Зеленського: "Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники.

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Сотні-сотні полонених. Серед них – і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня.

Це не імпровізація. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно. Свідомо з порушенням правил війни.

Тому Харків. Тому Чернігів. Тому Суми. Тому Маріуполь. І багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Звірство. Так було заплановано. Але це не вбʼє нашу людяність".

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Деталі: Президент запевнив, що з полоненими окупантів поводяться у рамках Женевської конвенції.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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