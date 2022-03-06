Зеленський: Росіяни завжди приїжджали в Одесу і зустрічали щирість, а тепер хочуть її бомбити

Президент України Володимир Зеленський застерігає російського агресора, що можливе бомардування Одеси може стати новим воєнним та історчним злочином РФ.

Джерело: Зеленський у відеозверненні від 6 березня

Деталі: Глава держави наголосив, що Україна поводиться цивілізовано навіть проти агесора, який діє підступно, потизаконно, як терорист, порушуючи парвила ведення війни.

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Пряма мова: "Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні обʼєкти Росії. Або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети, йдуть колони техніки, летить авіація.

Проти мирних людей. Проти мирних міст. Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні...

Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість.

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А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси?

Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин".