Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росіяни завжди приїжджали в Одесу і зустрічали щирість, а тепер хочуть її бомбити

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 11:33
Зеленський: Росіяни завжди приїжджали в Одесу і зустрічали щирість, а тепер хочуть її бомбити
Одеса до війни. фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент України Володимир Зеленський застерігає російського агресора, що можливе бомардування Одеси може стати новим воєнним та історчним злочином РФ.

Джерело: Зеленський у відеозверненні від 6 березня

Деталі: Глава держави наголосив, що Україна поводиться цивілізовано навіть проти агесора, який діє підступно, потизаконно, як терорист, порушуючи парвила ведення війни.

Реклама:

Пряма мова: "Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні обʼєкти Росії. Або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети, йдуть колони техніки, летить авіація.

Проти мирних людей. Проти мирних міст. Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні...

Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло. Тільки щирість.

ВІДЕО ДНЯ

А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси?

Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин".

Теми: війнаОдесаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: