В Алмати люди вийшли на мітинг проти війни Росії в Україні та проти Путіна

В Алмати у Казахстані 6 березня проходить мітинг проти війни в Україні та воєнної агресії Росії.

Джерело: Радіо Азаттик (Радіо Свобода)

Деталі: Мітинг було призначено на 12 годину за місцевим часом за кінотеатром "Саріарка" в Алмати. Ще до початку мітингу у сквері зібралося близько 300 людей – і люди продовжують прибувати.

На першу годину дня сквер був заповнений мітингувальниками – за різними оцінками, на мітинг прийшли від 3 до 5 тисяч людей. У результаті організатори продовжили час мітингу, він мав завершитись о 14 годині.

На мітингу багато українських прапорів, люди кричать: "Україно, жасасин!" ("Хай живе Україна"), "Ні війні", "Путін, Гаага, в'язниця!".

Промовці говорять про те, що "Україна вистраждала свою незалежність" і "те, що відбувається в Україні зараз, може статися в Казахстані завтра", тому що "у нас у владі зрадники".

Біля імпровізованої сцени утворилася черга з охочих виступити. Один із виступаючих закликав Казахстан вийти з ОДКБ, де домінує Росія, та з ЄАЕС.

Люди тримають плакати, які закликають зупинити війну, зупинити Путіна. На деяких із них написано, що "наступним буде Казахстан, якщо не зупинити війну зараз".

Фото Радіо Свобода

Мітингувальники висловлюють незгоду з тим, що Казахстан утримався при ухваленні резолюції ООН, яка засуджує напад Росії на Україну. Її ухвалили, оскільки 141 член організації проголосував за документ, в якому міститься вимога до Росії припинити військові дії, вивести війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах, зокрема з анексованого у 2014 році Криму.

Казахстан був серед 35 держав, що "утрималися". П'ять країн проголосували проти: Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Еритрея.

Один із організаторів мітингу, Даулет Абилкасимов, заявив із трибуни, що "це мітинг не проти народу Росії, народу України, а проти Путіна, проти війни".

Пряма мова: "Путін став заручником своїх амбіцій. Він розпочав цю війну, а зараз програє і ідеологічно, і у військовому плані. Ми тут не проти будь-якої нації. Ми не проти росіян чи українців. Ми проти Путіна. Ми за мир".

Деталі: Основна вимога мітингувальників: негайне виведення російських військ із України.

Серед мітингувальників чути пісні "Обійми" "Без бою" українського гурту "Океан Ельзи".