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Під обстріл потрапив поїзд "Київ – Рахів", потерпілих немає

Неділя, 6 березня 2022, 12:40

Перед залізничною станцією Коростень в Житомирській області під обстріл потрапив потяг "Київ – Рахів".

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook

Пряма мова: "Перед станцією Коростень відбувся обстріл, через що поїзд 95 "Київ – Рахів" затримається на 3 години. 

Поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає".

Деталі: Наступні поїзди далекого сполучення прямуватимуть обхідним шляхом.

Що передувало: Укрзалізниця призначила на 6 березня евакуаційні потяги для виїзду за кордон.

Теми: Укрзалізницявійнаобстріл
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