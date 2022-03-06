Перед залізничною станцією Коростень в Житомирській області під обстріл потрапив потяг "Київ – Рахів".

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook

Пряма мова: "Перед станцією Коростень відбувся обстріл, через що поїзд 95 "Київ – Рахів" затримається на 3 години.

Поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає".

Деталі: Наступні поїзди далекого сполучення прямуватимуть обхідним шляхом.

Що передувало: Укрзалізниця призначила на 6 березня евакуаційні потяги для виїзду за кордон.