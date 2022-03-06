Під обстріл потрапив поїзд "Київ – Рахів", потерпілих немає
Неділя, 6 березня 2022, 11:40
Перед залізничною станцією Коростень в Житомирській області під обстріл потрапив потяг "Київ – Рахів".
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook
Пряма мова: "Перед станцією Коростень відбувся обстріл, через що поїзд 95 "Київ – Рахів" затримається на 3 години.
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Поїзд тримався на безпечній відстані, потерпілих або пошкоджень рухомого складу немає".
Деталі: Наступні поїзди далекого сполучення прямуватимуть обхідним шляхом.
Що передувало: Укрзалізниця призначила на 6 березня евакуаційні потяги для виїзду за кордон.
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