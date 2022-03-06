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Ердоган провів годинну телефонну розмову з Путіним

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 13:02

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів годинні телефонні переговори з президентом РФ Владіміром Путіним у неділю щодо війни в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформують турецькі ЗМІ, зокрема Haberler.

Деталі переговорів поки що публічно не оприлюднені, однак відомо, що вона стосувалась російсько-української війни. Управління комунікації президента Туреччини невдовзі вийде з заявою про розмову.

Туреччина активно виступає з ініціативою посередництва між Україною та РФ.

 4 березня міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу запропонував провести зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії.

Постпред Російської Федерації при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов назвав ініціативу Туреччини гарною ідеєю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що поки не має підтвердження згоди російської сторони на перемовини глав МЗС у Туреччині, але не проти такої зустрічі, якщо вона буде змістовною.

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Теми: ПутінЕрдоган
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