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Сили ППО Харкова збили літак окупантів – ОДА

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 13:07
збитий російський літак, фото ілюстративне

Вранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації - штурмовик Су-25.

Джерело: глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних сил спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями".

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Теми: ХарківвійнаРосія
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