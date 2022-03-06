Сили ППО Харкова збили літак окупантів – ОДА

Вранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації - штурмовик Су-25.

Джерело: глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних сил спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

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Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями".