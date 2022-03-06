Над Чорним морем збито ворожий літак - речник оперштабу в Одесі
Неділя, 6 березня 2022, 13:31
Українські військові збили російський літак над Чорним морем поблизу Одеси.
Джерело: речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook
Пряма мова: "Одеса. Ворожий літак над Чорним морем - "мінус". Дякуємо ЗСУ!".
Деталі: "Українська правда" намагається дізнатися деталі в українських військових.
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