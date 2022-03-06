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"Путін не зможе перемогти в Україні": очільниця МЗС Британії розповіла про очікування щодо війни

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 13:46

Глава британського Foreign Office Елізабет Трасс  стверджує, що Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією, але є розуміння потреби зупинити РФ

Про це вона розповіла у інтерв’ю лондонському щоденному виданню Express після зустрічі з колегами-міністрами з ЄС, G7 та України, пише "Європейська правда".

Трасс запевнила, що Захід свідомий небезпеки, яку становить сучасна Росія, і готовий її зупинити, оскільки в іншому разі Путін не зупиниться в Україні, а також подібні кроки можуть зробити інші диктатори.. "Йдеться не тільки про європейську безпеку. Яким буде наша сигнал для решти світу (якщо не перемогти Путіна в Україні)? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів у всьому світі", - додала вона.

Ліз Трасс запевнила, що є впевненість у перемозі над Путіним.

"Ми всі згодні, що він не може досягти успіху в Україні. Людські витрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля", - заявила вона.

Також представниця уряду Британії закликала пересічних громадян з розумінням поставитися до проблем, з якими вони також стикнуться. Вона, зокрема, визнала, що санкції проти Росії, зокрема імовірна заборона купівлі у неї нафти і газу, "зроблять речі в Британії дорожчими, але це ціна, яку потрібно заплатити". Зауважимо, що це перше визнання західним посадовцем намірів заборонити купівлю нафти й газу в РФ. Раніше Україна попросила Захід підвищити санкційний тиск, зокрема, запровадити нафтове ембарго та закрити порти

"Якщо не зупинити його ціна була би катастрофічною",  - додала вона..

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Детально про те, як діятимуть санкції, дивіться у відео.

"Це боротьба нашого покоління. Те, що ми бачимо, що відбувається на вулицях Європи (в Україна – ЄП), — це те, чого ми ніколи не відчували у своєму житті. Це боротьба за свободу і демократію, суверенітет і самовизначення", - підсумувала Трасс.

Теми: війнаВелика Британія
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