Росіяни обстрілами зірвали евакуацію з Маріуполя – Азов

Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян – у Маріуполі окупанти зірвали евакуацію.

Джерело: полк "Азов" у Маріуполі

Пряма мова: "Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого.

Сьогодні повторилася вчорашня ситуація і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші".