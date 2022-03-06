Росіяни обстрілами зірвали евакуацію з Маріуполя – Азов
Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян – у Маріуполі окупанти зірвали евакуацію.
Джерело: полк "Азов" у Маріуполі
Пряма мова: "Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого.
Сьогодні повторилася вчорашня ситуація і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші".
Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян— АЗОВ (@Polk_Azov) March 6, 2022
Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого. pic.twitter.com/XtAnvdzPhB