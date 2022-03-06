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Росіяни обстрілами зірвали евакуацію з Маріуполя – Азов

Роман ПетренкоНеділя, 6 березня 2022, 13:49
МАРІУПОЛЬ, ФОТО МІСЦЕВИХ МЕШКАНЦІВ, НАДАНЕ УП

Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову закінчилася обстрілами росіян – у Маріуполі окупанти зірвали евакуацію.

Джерело: полк "Азов" у Маріуполі

Пряма мова: "Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого.

Сьогодні повторилася вчорашня ситуація і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші".

Теми: Маріупольвійнаевакуація
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