Ворог завдав ракетного удару по об'єкту під Вінницею
Неділя, 6 березня 2022, 13:59
Ворожа ракета влучила у військовий об’єкт поблизу Вінниці.
Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, співрозмовники УП в місцевій теробороні
Пряма мова Борзова: "Гавришівка. Ракетний напад. Влучили у військовий об’єкт".
Деталі: очільник ОДА зазначив, що на місці працюють підрозділи ДСНС.
За даними УП, удару завдано по місцевому аеропорту.
За даними Держспецзв'язку, обстріляна також військова частина.
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