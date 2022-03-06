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Ворог завдав ракетного удару по об'єкту під Вінницею

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 12:59
Ворог завдав ракетного удару по об'єкту під Вінницею
фото з Telegram

Ворожа ракета влучила у військовий об’єкт поблизу Вінниці.

Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, співрозмовники УП в місцевій теробороні

Пряма мова Борзова: "Гавришівка. Ракетний напад. Влучили у військовий об’єкт".

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Деталі: очільник ОДА зазначив, що на місці працюють підрозділи ДСНС.

За даними УП, удару завдано по місцевому аеропорту.

За даними Держспецзв'язку, обстріляна також військова частина.

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Теми: війнаВінниця
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