Херсон, Каланчак, Новоолексіївка, Троїцьке мітингують проти російських загарбників
У Херсонській області люди вийшли на мітинги проти російських окупантів у Херсонй, Новій Каховці, Новоолексіївці та Каланчаку, також мітингують жителі Троїцького в Луганській області.
Джерело: Громадське радіо, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: У Херсоні люди знову вийшли на мітинг – вже втретє.
Прямо зараз мешканці Херсона знову зібралися на мітинг на центральній площі міста.
Херсонці, ви — наші герої! 🇺🇦 pic.twitter.com/BYTqYaq4qM
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Мешканці Херсона знову вийшли на Площу Свободи протестувати проти окупантів. А ще недавно росіяни хотіли зімітувати в місті фейкові акції на свою підтримку 😉 pic.twitter.com/Daf62FaJTJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
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Нова Каховка багатотисячно повторює "Україна!".
Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh
Нові та старі кричалки від жителів тимчасово окупованої Нової Каховки. Які молодці! pic.twitter.com/VmM5DUALco— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022
У Новоолексіївці люди з українськими прапорами викрикують :"Уходьте з нашої землі, ви нам не треба!".
У захопленому росіянами Каланчаку, який межує з окупованим Кримом, люди кричать окупантам: "Домой!".
За словами очевидців, кілька сотень мешканців Каланчака прийшли з українською символікою до будівлі місцевого осередку поліції і скандують патріотичні гасла.
У Троїцьку на Луганщині люди теж з українськими прапорами вигукують: "Троїцьке – це Україна".
Троїцьке на Луганщині чинить опір російським окупантам!— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 6, 2022
Troitske in Luhansk region resists the Russian occupiers! pic.twitter.com/yPETPMHSd0