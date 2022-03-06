Херсон, Каланчак, Новоолексіївка, Троїцьке мітингують проти російських загарбників

У Херсонській області люди вийшли на мітинги проти російських окупантів у Херсонй, Новій Каховці, Новоолексіївці та Каланчаку, також мітингують жителі Троїцького в Луганській області.

Джерело: Громадське радіо, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У Херсоні люди знову вийшли на мітинг – вже втретє.

Прямо зараз мешканці Херсона знову зібралися на мітинг на центральній площі міста.



Херсонці, ви — наші герої! 🇺🇦 pic.twitter.com/BYTqYaq4qM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Мешканці Херсона знову вийшли на Площу Свободи протестувати проти окупантів. А ще недавно росіяни хотіли зімітувати в місті фейкові акції на свою підтримку 😉 pic.twitter.com/Daf62FaJTJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Нова Каховка багатотисячно повторює "Україна!".

Нова Каховка, що на Херсонщині, показує окупанту, що її непотрібно "рятувати" 🇺🇦



Nova Kakhovka, Ukraine, protest against Russian occupation pic.twitter.com/U3lI6VYAvh — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Нові та старі кричалки від жителів тимчасово окупованої Нової Каховки. Які молодці! pic.twitter.com/VmM5DUALco — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

У Новоолексіївці люди з українськими прапорами викрикують :"Уходьте з нашої землі, ви нам не треба!".

У захопленому росіянами Каланчаку, який межує з окупованим Кримом, люди кричать окупантам: "Домой!".

За словами очевидців, кілька сотень мешканців Каланчака прийшли з українською символікою до будівлі місцевого осередку поліції і скандують патріотичні гасла.

У Троїцьку на Луганщині люди теж з українськими прапорами вигукують: "Троїцьке – це Україна".