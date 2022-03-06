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Херсон, Каланчак, Новоолексіївка, Троїцьке мітингують проти російських загарбників

Олена РощінаНеділя, 6 березня 2022, 13:58

У Херсонській області люди вийшли на мітинги проти російських окупантів у Херсонй, Новій Каховці, Новоолексіївці та Каланчаку, також мітингують жителі Троїцького в Луганській області.

Джерело: Громадське радіо, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У Херсоні люди знову вийшли на мітинг – вже втретє. 

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Нова Каховка багатотисячно повторює "Україна!". 

У Новоолексіївці люди з українськими прапорами викрикують :"Уходьте з нашої землі, ви нам не треба!". 

У захопленому росіянами Каланчаку, який межує з окупованим Кримом, люди кричать окупантам: "Домой!".

За словами очевидців, кілька сотень мешканців Каланчака прийшли з українською символікою до будівлі місцевого осередку поліції і скандують патріотичні гасла.

У Троїцьку на Луганщині люди теж з українськими прапорами вигукують: "Троїцьке – це Україна". 

Теми: Херсонська областьЛуганська областьвійнамітинги
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