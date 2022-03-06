Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії скоро буде гірше ніж у КНДР, ми чекаємо на внутрішній фронт в РФ – Кулеба

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 14:13

Очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що безпрецедентні дії Росії розвиваються із такою швидкістю, що невдовзі вона перетне рівень, який склався у найжорсткішій диктатурі світу – КНДР.

Про це він заявив на брифінгу в Києві у неділю.

Кулеба наголосив, що реакція на агресію РФ не лише іноземних урядів, а й західного бізнесу вже стала болючою для Росії. "Пішов ефект доміно. Це тільки початок страждань та болісних втрат для Росії. Росія дізнається, що таке справжня ізоляція. 113 компаній-гігантів вже вийшли з російського, 213 великих компаній частково або повністю припинили співпрацю з російськими партнерами", - розповів він.

Кулеба запевнив, що цей тиск зростатиме.

Зокрема, як з’ясувалося, він не задоволений рівнем санкцій з боку платіжних систем Visa та MasterCard.

"Деякі лазівки для роботи залишилися... Будемо тиснути на Візу і Мастеркард, щоби вони повністю припинили роботу в Росії", - розповів міністр. Він анонсував оголошення від МЗС України тих компанії, які не поспішають припиняти роботу в РФ.

Водночас, МЗС розраховує на відкриття внутрішнього фронту з боку російських громадян через драконівські обмеження, запроваджені в РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"В Росії стає неможливо жити і не через війну… Північна Корея таким темпом перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією", - заявив Кулеба. Зокрема, як відомо від кінця тижня в РФ діє кримінальне покарання до 15 років за правдиві повідомлення про війну в Україні, якщо вони відрізняються від лінії російської пропаганди.

"Сотні тисяч росіян не хочуть так жити. Ми вже бачимо антивоєнні демонстрації", - додав міністр.

Детально про те, як працюватимуть санкції, дивіться у відео ЄП "Коли санкції повалять Росію? Що зміниться для росіян? Чи врятує Китай? Пояснюємо"

Теми: санкціїРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВіДЕОРосіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція

Трупів нереально багато: у Білорусь звозять убитих і поранених російських військових

Абрамович врятував свою яхту від санкцій — перегнав її з Іспанії до Чорногорії

Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський

Штаб з поводження з полоненими очолила Верещук

фотоРосія бомбардувала православну Святогірську Лавру

Усі новини...
санкції
Виробник напоїв SHAKE і REVO розриває всі бізнес-відносини з РФ і Білоруссю
Росія знімає санкції з Грузії на тлі небажання Тбілісі підтримувати Україну
Visa та Mastercard повністю виходять з РФ
Останні новини
07:14
Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею
07:06
Офіс Макрона: Путін не демонструє готовності припинити війну проти України
07:05
Рада збереться орієнтовно на початку наступного тижня – Корнієнко
06:33
Генштаб: Зберігається загроза участі білоруських військ у війні проти України
06:20
Джонсон обговорить з лідерами країн Балтії, як допомогти Україні
05:53
На Сумщині в неділю не буде гуманітарних коридорів
05:42
Британія платитиме £350 своїм громадянам за надання житла біженцям з України
05:28
ВіДЕОРосіяни гатять по Попасній забороненими фосфорними боєприпасами — поліція
04:40
Графік евакуаційних потягів на 13 березня
04:36
Британський депутат просить накласти санкції на пропагандиста "Росія 1"
Усі новини...