Окупати пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, люди будуть без газу – голова області
Російські війська пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь – тому територія від Вугледару до Бердянська невдовзі залишиться без газу.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook
Пряма мова Кириленка: "Усі населені пункти від Вугледару до Бердянську невдовзі залишаться без газу – окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь.
Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара".
Деталі: За словами Кириленка, на даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.
Голова області додав, що наразі працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему.