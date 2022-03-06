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Окупати пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, люди будуть без газу – голова області

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 13:13
Окупати пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, люди будуть без газу – голова області
Фото pixabay.com

Російські війська пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь – тому територія від Вугледару до Бердянська невдовзі залишиться без газу.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова Кириленка: "Усі населені пункти від Вугледару до Бердянську невдовзі залишаться без газу – окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь.

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Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара".

Деталі: За словами Кириленка, на даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.

Голова області додав, що наразі працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему.

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Теми: Донецька областьвійнагаз
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