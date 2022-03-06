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Зеленський до світу: Закрийте небо. Чи теж хочете, щоб нас дуже повільно убивали?

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 14:45
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав західних лідерів зарити небо над Україною або дати літаки для захисту мирного населення від агресора, який цинічно розстрілює цивільну інфраструктуру.

Джерело: глава держави у терміновому відеозверненні після обстрілу Вінниці

Пряма мова: "Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет, без авіабомб. Ми – люди. І це – ваш гуманітарний обов’язок захищати нас, людей. І ви це можете .

Якщо ви цього не зробите, якщо не дасте хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали.

Це відповідальність також світових політиків, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди".

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Теми: війнаЗеленський
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