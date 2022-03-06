Зеленський до світу: Закрийте небо. Чи теж хочете, щоб нас дуже повільно убивали?
Президент Володимир Зеленський вкотре закликав західних лідерів зарити небо над Україною або дати літаки для захисту мирного населення від агресора, який цинічно розстрілює цивільну інфраструктуру.
Джерело: глава держави у терміновому відеозверненні після обстрілу Вінниці
Пряма мова: "Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною. Закрийте для всіх російських ракет, бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет, без авіабомб. Ми – люди. І це – ваш гуманітарний обов’язок захищати нас, людей. І ви це можете .
Якщо ви цього не зробите, якщо не дасте хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали.
Це відповідальність також світових політиків, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди".
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