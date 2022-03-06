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Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Валентина РоманенкоНеділя, 6 березня 2022, 15:31

Росіяни обстріляли житлові будинки та багатоповерхівки у Краматорську на Донеччині: щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Повідомляється, що під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.

Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених.

Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують.

Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована.

Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили напередодні поблизу Краматорська українські сили ППО.

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Теми: Краматорськвійна
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