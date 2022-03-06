Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених
Неділя, 6 березня 2022, 14:31
Росіяни обстріляли житлові будинки та багатоповерхівки у Краматорську на Донеччині: щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Деталі: Повідомляється, що під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський.
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Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених.
Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують.
Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована.
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Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили напередодні поблизу Краматорська українські сили ППО.