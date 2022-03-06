Українські захисники здійснили успішну контратаку на Маріупольському напрямку

На Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контрнаступ і знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра і близько 30 окупантів.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "На Маріупольському напрямку, українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон".

Реклама:

Деталі: Відзначається, що опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "мы не знали куда нас отправляют".

Двоє російських танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися.

В ООС додали, що інші екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах.